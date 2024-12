Quan es compra una cosa i se’n rep una altra normalment es pot anar a atenció al client i se soluciona el problema, però què es pot fer quan el que es compra és cocaïna i el que es rep és ibuprofèn picat? Aquesta és la situació que un dels acusats per l’operació Queen es va trobar i per la qual va ser jutjat ahir juntament amb sis acusats més.

Segons el que es va dir a la vista oral, l’acusat hauria comprat estupefaents a la Seu –o a Andorra, segons la Fiscalia– i va rebre ibuprofèn en pols, fet que el va enfadar i va fer que amenacés de portar els venedors a la policia, un ultimàtum que finalment no va complir. Per haver comprat cocaïna –ho fos o no– s’enfronta a una pena de sis mesos d’arrest nocturn i a una multa de 1.000 euros a petició de la fiscal, per un delicte de consum de droga tòxica. La defensa en va demanar l’absolució afirmant que la transacció es va realitzar a la Seu i, a més, el que es va acabar comprant no era droga.

L’acusat va compartir la banqueta amb cinc implicats més i un altre que no es va presentar. Dels set, cinc van fer un tracte amb la Fiscalia dos dies abans del judici a través del qual van acceptar penes de fins a dos anys i mig de presó, un any ferm com a màxim i multes de fins a 4.000 euros per delictes contra la salut pública, ja que eren els encarregats d’introduir i vendre la droga. La setena acusada, que tampoc va acordar una sentència, s’enfronta a cinc mesos d’arrest nocturn també per consum de droga tòxica.

L’operació Queen es remunta a la tardor del 2020, quan els imputats estarien operant una xarxa d’introducció i venda de productes estupefaents, principalment cocaïna, al Principat i distribuint-la a través de diversos punts del país, dos a la capital i un a Sant Julià. L’operativa es va acabar el 17 de gener del 2021, quan la policia va desmantellar els tres punts de venda i es van produir les detencions de tres dones de 32, 28 i 21 anys i tres homes de 32, 30 i 28 anys, tots ells residents. Llavors, la batlle va decretar presó preventiva per a tres dels detinguts en el marc de l’operació i es va controlar un tercer jove que va complir deu mesos de presó ferma per haver desobeït, injuriat i agredit un policia mentre el traslladaven a la seu de la Justícia. A dos encausats se’ls va deixar en llibertat amb càrrecs.