Espinosa farà a Andorra fins a 45 operacions a l’any de càncer de mama

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El SAAS incorporarà el doctor Martín Espinosa, cirurgià expert en ginecologia oncològica i membre de l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona, per oferir a Andorra atenció quirúrgica especialitzada en càncer de mama. A partir del gener, el doctor Espinosa es traslladarà al Principat un cop per setmana per assumir tasques assistencials i realitzar operacions, a més de supervisar tot el procés assistencial i formar els professionals sanitaris locals. La iniciativa permetrà intervenir al país un 70% dels casos diagnosticats, amb una previsió d’entre 35 i 45 intervencions anuals, sempre que els pacients ho sol·licitin.