Els contractes nous, de fa menys d’un any, eleven el lloguer el 42,7%

El preu dels lloguers a Andorra ha continuat augmentant de manera destacada fins al 2023, segons l’enquesta de pressupostos familiars. El preu mitjà per metre quadrat va passar dels 7,7 euros el 2022 als 8,6 euros el 2023, amb un increment de l’11,7%. Però l’augment més notable s’ha registrat en els contractes recents, de fa menys d’un any, en què el preu per metre quadrat ha crescut un 42,7%, arribant als 11,7 euros. Aquesta dada reflecteix l’impacte del mercat en els nous arrendaments, que es veuen afectats per la pressió de la demanda i la manca d’habitatge disponible.