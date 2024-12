Concòrdia optaria per un concurs per dirigir l’AFA

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exministre d’Educació i Finances Eric Jover es perfila com a pròxim president de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA). Una notícia que ha provocat reaccions a l’oposició parlamentària. “Per garantir la independència necessitem processos que siguin competitius i oberts perquè sigui el millor especialista qui guanyi la plaça”, va declarar el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, minuts abans del començament de la sessió del Consell General. La presidenta suplent del grup parlamentari de PS, Judith Casal, va considerar que no és tan important “l’afiliació a un partit polític” com “que la persona escollida vingui de determinat sector professional”. La trajectòria política d’Eric Jover va paral·lela al naixement de DA i a les victòries electorals des del 2011.