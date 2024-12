Càritas recull més de 76.000 euros per als afectats per la dana

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Càritas ha recollit 76.164,55 euros per als afectats de la dana a València, juntament amb material educatiu fungible de l'Escola Andorrana de primària de Santa Coloma. L'import, destinat al pla de resposta, se sumarà a les donacions i col·laboracions que ha rebut Càritas Diocesana de València per part de diferents institucions, empreses i particulars, per ajudar en la reconstrucció i reparació dels danys causats per les greus inundacions.

El pla de resposta se centra en quatre línies d'acció per als pròxims tres anys, començant per la restitució de les necessitats bàsiques com l'alimentació o la higiene, seguint per l'habitatge i la rehabilitació dels edificis, continuant per la salut mental dels afectats i acabant amb la protecció de la comunitat, especialment de les persones grans i infants. A aquests quatre eixos s’hi sumen dues línies d’actuació transversals que són el recolzament i assessorament jurídic dels afectats i restablir els centres i projectes propis de Càritas malmesos per la DANA, segons informa l'organització.