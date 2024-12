Bombers felicita el Nadal des del parc de Santa Coloma

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Bombers ha felicitat el Nadal amb un vídeo penjat a les seves xarxes socials que mostra l'interior del parc de Santa Coloma i la feina del personal del cos. En el videoclip es fa un recorregut pel parc de bombers de Santa Coloma, on es poden veure els diferents racons "amagats" al públic, com la sala de control, o el lloc on es canvien abans de sortir, mentre els professionals van apareixent amb cartells felicitant les festes.

Al llarg del vídeo es pot anar observant les diferents tasques i llocs que ocupa cada persona dintre del cos, des d'agafar trucades telefòniques, passant pels sanitaris o els gossos de rescat, fins als apagafocs, i diversos vehicles com l'ambulància, el camió o el camió grua.