La Biblioteca Nacional acollirà el nou centre de documentació de la dona

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri de Cultura i l'Institut de les Dones han signat un conveni per crear el centre de documentació de la dona, que se situarà a la Biblioteca Nacional, a l'edifici de l'antic hotel Rosaleda, a Encamp. El nou centre oferirà un ampli ventall d'informació bibliogràfica i documental especialitzada sobre temes que abracen des de la ciència i la sociologia fins a la història, la teoria feminista i la legislació, amb un enfocament principalment nacional, segons informa Govern.

La vinculació entre l’Institut de les Dones i la Biblioteca Nacional respon a la voluntat d’optimitzar l’ús dels espais i recursos disponibles, facilitant l’accés al fons documental per part del públic en general. El conveni també preveu explorar col·laboracions amb xarxes de biblioteques i centres especialitzats en estudis de gènere a escala internacional per afavorir l’intercanvi d’experiències i recursos, així com per la realització d’activitats conjuntes.