Afers Socials contrasta amb els bancs les dades dels sol·licitants d'ajuts

El ministeri d'Afers Socials ha signat un conveni de col·laboració amb Andorra Banking per obtenir les dades bancàries de les persones sol·licitants d'ajut i del seu nucli familiar de convivència, que s'actualitzen en el moment de la renovació o revisió de la prestació. Així ho ha explicat la ministra d'Afers Socials, Trini Marín, en resposta a preguntes escrites de la consellera general d'Andorra Endavant, Noemí Amador. Marín ha recalcat que el sistema que centralitza la informació, el System Applications and Products (SAP), només hi tenen accés els tècnics d'atenció social adscrits a serveis que tinguin la competència per valorar les prestacions socials o els que tinguin assignats rols de revisió. En alguns casos, també hi poden accedir els professionals del servei d'ocupació, quan implica dues valoracions, com pot ser el cas de l'ajut per desocupació, i finalment també hi tenen accés els agents encarregats de fer el pagament dels ajuts.

La ministra explica que es preveu, per l'any vinent, que la història social compartida incorpori la pensió de solidaritat per a persones amb discapacitat i la prestació familiar per fill a càrrec, que actualment consten en registres interns del ministeri. La resposta també explicita que s'efectua el còmput total de les ajudes de tots els sistemes que recullen la informació, i que el SAP permet recuperar les dades del registre administratiu dels comuns i les de la CASS.