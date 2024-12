Suport unànime a una llei de caça "més justa i contundent quan cal"

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La unanimitat ha estat ben present en la darrera sessió ordinària del Consell General abans de l'aturada per les vacances de Nadal. Així, els tres punts que se sotmetien a votació han prosperat amb el vot favorable de tots els consellers de la cambra parlamentària. Ha estat el cas de la llei de caça que malgrat haver estat un text molt debatut en comissió legislativa ha rebut el suport de tots els grups parlamentaris que han subratllat especialment el consens aconseguit. Tal com ha reivindicat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, la nova llei és "més justa, més moderna, més aplicable i més contundent quan cal". En aquest sentit, ha remarcat que serveixi per simplificar i clarificar certs aspectes i que, en definitiva, esdevingui un "molt bon projecte de llei", un "text capdavanter".

D'aquesta manera, el ministre, com també ho han fet els consellers que l'han seguit en el torn de paraula, ha volgut remarcar certs aspectes com les millores en seguretat que suposa la llei. Així, cal recordar que les persones que practiquin la caça amb un grau d'alcohol superior a 0,5 grams d'alcohol per litre de sang o sota els efectes de les drogues cometran un delicte penal que pot comportar penes de fins a un any de presó i una multa que pot arribar als 3.000 euros. La llei estableix que els controls, que poden ser sol·licitats pel cos de banders i realitzats per la policia, s’aplicaran en tres supòsits principals: quan la persona caçadora estigui implicada en un accident, quan presenti símptomes evidents d’intoxicació o quan es faci un control preventiu ordenat per les autoritats competents. A més d'incidir en aquest aspecte de la seguretat també s'ha subratllat el fet que els menors hauran d'anar acompanyats amb algú que tingui permís de caça o que per tenir un permís de caça calgui tenir el d'arma.

El consens en aquest punt ha estat un dels aspectes destacats, com s'ha esmentat, i així el conseller general no adscrit, Víctor Pintos, ha remarcat que s'hagi treballat "de forma constructiva, sense acritud i sense discòrdia". Al seu torn, el conseller general del grup parlamentari d'Andorra Endavant Marcos Monteagudo també ha incidit que malgrat haver tingut "un debat intens" s'ha arribat al consens. En aquest sentit, cal recordar que aquest grup no estava d'acord, inicialment, amb la consideració d'infracció penal el fet de caçar amb una alcoholèmia de 0,5 i volia que s'establís en 0,8.

Al seu torn, la presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha reivindicat el "bon treball" i que s'hagi acceptat aspectes que ells havien proposat com que la comissió de caça analitzi els plans de repoblació o que els reglaments que despleguen la llei hagin d'estar en tres mesos.

Per la seva banda, el conseller general de Concòrdia, Pol Bartolomé, ha argumentat que la nova llei “dona més garanties a una activitat clau per preservar l’equilibri de les nostres muntanyes” i ha valorat que el text reguli l'exercici entre els menors per garantir el relleu generacional; que defineixi les bases del pla de caça de l'isard o que es fixi una distància prudencial amb les zones habitades. Finalment, la consellera demòcrata Berna Coma ha reivindicat que el text serveix per garantir "l'equilibri entre la caça regulada, la gestió adequada de les poblacions cinegètiques i la seguretat de la ciutadania".

Impuls a una comissió de creixement sostenible



Durant la sessió també ha estat aprovada per assentiment la creació d’una comissió d’estudi que analitzi les accions i mesures tècniques d’ordenació del territori i urbanisme a implementar per assegurar un creixement urbanístic sostenible. Entre els punts a favor per impulsar aquesta comissió Vela ha defensat que ha de "promoure el debat sobre el creixement urbanístic" tenint en compte les veus dels actors implicats per poder adaptar la planificació urbanística a la realitat. I ha de servir per assentar les bases per a una nova llei d'ordenació del territori, les modificacions dels reglaments i dels plans d'urbanisme comunals i també per a la revisió de les normes urbanístiques. També per fixar un percentatge màxim de segones residències o per limitar les llicències de construcció.

També el conseller general del grup parlamentari de Concòrdia Jordi Casadevall ha defensat que després que des de la seva bancada hagin fet propostes que no han prosperat, com una moratòria, ara desitgen que l'espera "hagi valgut la pena" i que aquesta comissió serveixi per impulsar un "desenvolupament ordenat, sostenible i adaptat a l'entorn" i que el treball sigui la base per modificar la llei d'urbanisme.

Finalment, la consellera demòcrata Gemma Riba ha apel·lat a la feina que la majoria ja ha impulsat per aconseguir un creixement "sostenible o digerible" i ha apel·lat a una "reflexió serena, profunda i que planifiqui" el present i el futur. Així, ha remarcat que aquesta comissió és "un pas més" en el procés endegat per la majoria "per respondre alhora al creixement i a la sostenibilitat" i ha afegit que cal una reflexió "transversal" tenint present que calen "solucions moderades i factibles" que es puguin derivar d'una "diagnosi profunda" de la comissió.

Continua la tramitació de la llei del cens



La sessió de Consell General també ha servit perquè la modificació de la llei del cens proposada conjuntament pels set comuns continuï endavant en la seva tramitació parlamentària. Tots els grups han votat a favor de la presa en consideració, tot i que s'ha advertit de certs aspectes com del fet que es determini exactament quan entrarà en vigor el fet que quan un ciutadà es doni d'alta en una parròquia automàticament se li tramiti la baixa de l'anterior, un fet que se supedita, per part dels comuns, a una nova eina informàtica. Precisament, la simplificació i les facilitats per als ciutadans són els punts en què han coincidit els grups.