Un nou sistema d’alertes massives advertirà la població de les emergències

Andorra comptarà a partir de l’any que ve amb un sistema d’alertes massives per informar la població de manera immediata davant d’emergències no ordinàries. Aquesta eina, homologada amb les directives europees, permetrà enviar avisos simultanis a través de missatges SMS a tota la ciutadania en situacions de risc, com ara inundacions, nevades o fenòmens meteorològics extrems. Segons la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, aquest nou mecanisme “millorarà significativament la resposta en casos d’emergència”, reforçant la comunicació i l’anticipació davant de possibles catàstrofes.

La implementació del sistema d’alertes forma part dels esforços per desplegar la Llei qualificada de protecció civil (LQPC), aprovada el 2022. La consellera general de Concòrdia Maria Àngels Aché va preguntar recentment sobre l’estat actual de les mesures preventives i de resposta a emergències. En les seves respostes, el Govern defensa que mentre s’aprova la normativa completa s’estan utilitzant protocols tècnics per cobrir situacions crítiques.

Tot i que el sistema integral de protecció civil encara està en construcció, el ministeri assegura que s’està avançant de manera progressiva. “Disposem de plans d’actuació, protocols i campanyes específiques per gestionar fenòmens com ara allaus, nevades o incendis forestals”, va afirmar el departament de Protecció Civil en resposta a les qüestions formulades per Aché. Aquests documents tècnics inclouen procediments detallats per garantir la seguretat en situacions d’emergència mentre no s’aprovin els plans generals exigits per la llei.

Entre els passos pendents, destaca l’elaboració del pla nacional territorial de Protecció Civil, que s’ha d’aprovar abans del 2024, i del mapa de riscos, una eina que identificarà les zones vulnerables del país a fenòmens naturals adversos. A partir d’aquests documents, els comuns tindran dos anys per adaptar-se i redactar els seus plans territorials.

La LQPC preveu un marc normatiu complet per coordinar la resposta dels cossos operatius en emergències no ordinàries. A més de la policia, els bombers o els banders, el sistema inclou entitats com el sometent, els serveis comunals i el cos de voluntaris de Protecció Civil. Tot i que els protocols actuals ofereixen pautes d’actuació, el Govern reconeix que el sistema funcionarà òptimament quan el desplegament de la llei sigui complet.

Un altre punt destacat de les preguntes de Concòrdia és la dotació de recursos humans i materials. Molné detalla que “tots els serveis implicats estan obligats a prestar auxili immediat” quan s’activa un pla d’emergència. Aquesta obligació inclou col·laboracions puntuals amb mitjans de comunicació i altres agents socials per garantir que la informació arribi a tota la població.