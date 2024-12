El nombre d'estudiants escolars creix un 2,7%

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El nombre d’estudiants escolars que han finalitzat el curs acadèmic 2023-2024 s’ha situat en 14.406, un augment del 2,7% respecte al curs anterior, que van ser 11.300. Pel que fa al nombre d’alumnes de Formació Professional, ha disminuït un 3,4% respecte al curs passat, segons ha publicat avui el departament d'Estadística.

La xifra d'estudiants de maternal i primera ensenyança han disminuït en un 2,9% i 1,2% respectivament, respecte a l'any anterior, mentre que els de segona ensenyança han augmentat un 2,4%. Els alumnes de batxillerat ha crescut en un 10,6%.

Al llarg del curs acadèmic 2023-2024, s'han atorgat un total de 2.663.510,12 euros en beques per a l'estudi. Aquesta xifra és un 4,6% inferior a l'import que es va atorgar en el curs acadèmic anterior. En canvi, és un 1,7% major respecte al curs 2019/2020. El nivell d'estudis que va rebre un major import va ser els universitaris de primer cicle amb un total d'1.023.240,24 euros, mentre que el menor import va ser per a la formació professional no superior amb 68.320,06 euros.

La despesa pública de Govern en l'educació pel curs acadèmic 2023-2024 ha estat de 119.565.203,60 euros. Aquesta xifra és un 7,1% superior a la del curs anterior i un 5,9% superior a la del curs 2019/2020. El nivell educatiu que ha rebut un major import ha estat la primera ensenyança amb un total de 32,9 milions d'euros, un 2,7% i un 4,7% superior a la del curs anterior i a la del curs 2019/2020, respectivament. D'altra banda, el nivell educatiu que ha rebut l'import més baix ha estat la formació professional amb 5,1 milions d'euros, xifra que augmenta en un 8,7% respecte a la del curs anterior i en un 5,3% a la de quatre cursos enrere.

L'any 2023, del total de la població d'Andorra, un 48,1% declarava haver assolit una titulació inferior a la d'estudis equivalents a l'ensenyança secundària, mentre que el 51,9% restant declarava haver superat aquest nivell de formació, segons les dades tractades pel departament d'Estadística que s'han obtingut a través de l'enquesta de Pressupostos Familiars.

Durant el curs acadèmic 2023-2024, hi va haver un total de 515 persones matriculades a formació professional, un 3,4% menys en comparació al curs acadèmic anterior. Si comparem les dades amb el curs 2019/2020, la variació és positiva, concretament d'un 2,4%. El sistema andorrà és, amb diferència, el que té més alumnes matriculats (227), seguit del francès (203). En aquest període hi ha 85 alumnes matriculats al sistema espanyol de formació professional.