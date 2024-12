La majoria demana apujar el doble de l’IPC les pensions inferiors o iguals al salari mínim

Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Demòcrates i Ciutadans Compromesos han presentat un total de 25 esmenes al projecte de llei del pressupost del pròxim any, segons han anunciat en una roda de premsa aquesta tarda. La consellera general del grup parlamentari de DA, Maria Martisella, ha explicat que una de les modificacions que proposen és que hi hagi una pujada del doble de l’IPC per a les pensions inferiors o iguals al salari mínim. Els grups de la majoria que dona suport al Govern demanen a més que els empresaris que facturin menys de 150.000 euros al mes no hagin de dipositar els comptes i una altra esmena fa referència a les taxes de preus públics de banders i policia, donant la possibilitat que es puguin fer convenis de col·laboració entre ministeri i administració.

Una desena de les esmenes són de supressió, és a dir, que proposen que s'elimini del text de la projecte de llei una paraula, una frase o un article. Aquestes fan referència a serveis socials, a deures de les persones discapacitades, immigració o Codi Penal entre d’altres, segons han exposat.

Per la seva part, el president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha afirmat que "estem davant d’un pressupost equilibrat" al que tan sols li faria un parell d’ajustaments: de destinar més diners a la instal·lació de punts de càrrega de cotxes elèctrics i un major suport a les start-ups i joves empresaris andorrans per a poder dur a terme els seus projectes, ja que "hi ha molt de talent".