L'especialista que operarà càncer de mama formarà els ginècolegs del SAAS

El ginecòleg Martín Espinosa és l'especialista contractat pel SAAS per fer intervencions a Andorra a pacients amb càncer de mama a partir del gener. El cirurgià forma part de la unitat del servei de ginecologia de l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona amb dedicació exclusiva al tractament del càncer de mama i al Principat s'encarregarà a més de formar els professionals de ginecologia de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell en l'atenció a aquests malalts.

El doctor Espinosa pujarà un cop per setmana per fer tasques assistencials amb seguiment dels pacients amb càncer de mama que atendrà amb sanitaris del SAAS, tot i que puntualment podria anar acompanyat d'algun ajudant del seu equip al centre català. La funció del ginecòleg serà encapçalar una unitat d'atenció integral als afectats per càncer de mama, que en un 70% dels casos seran intervinguts al país i els pacients de més complexitat es continuaran derivant a hospitals catalans. A Andorra es diagnostiquen cada any entre 50-60 casos de càncer de mama, per tant, el ministeri estima que es faran entre 35 i 45 operacions al Principat, sempre que els pacients ho desitgin. El nou especialista tindrà a més responsabilitats sobre la qualitat de l'atenció que es dona a les persones diagnosticades amb un tumor al pit, ja que supervisarà tota la part assistencial del procés.

L'arribada de l'especialista oncològic complementa la contractació de Tm Oncology Advisor, SL que va fer el SAAS el juliol passat com a serveis de suport a la Unitat de Patologia Mamària. La parapública sanitària va adjudicar la tasca per implementar la unitat d'atenció integral per un import de 83.600 euros amb un contracte del setembre a finals de desembre que es pot renovar per períodes anuals fins al màxim de 4 anys des de l'inici del contracte, segons recull l'edicte publicat al BOPA.

Titulat a Buenos Aires i Tolosa

Martín Espinosa es va graduar en medicina a la facultat de Buenos Aires, a Argentina, on va obtenir la titulació de d'especialista en Ginecologia i Obstetrícia l'any 2000. El seu curriculum inclou un postgrau de dos anys a Tolosa, França, sobre l'especialització en ginecologia oncològica i patologia mamària, i després es va traslladar a Catalunya. El metge va fer llavors la residència MIR a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona on el 2009 va aconseguir el títol d'especialista en Ginecologia i Obstetrícia espanyol i va homologar la formació argentina el 2007, segons recull el seu perfil professional.