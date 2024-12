L'aeroport Andorra-La Seu rep un 75% més de passatgers

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'aeroport Andorra-La Seu d'Urgell ha registrat un 75% més de passatgers aquest 2024, el que es tradueix amb un 18% més d'operacions i un 28% més de dies amb activació de l'aeroport amb vols comercials. Així s'ha fet públic a la reunió de la Comissió Mixta per a la Gestió, l'Explotació i la Promoció de l'aeroport, a la qual ha assistit el secretari d'Estat, David Forné.

Durant la trobada s'ha donat llum verda a la renovació del conveni per a la gestió compartida, juntament amb la Generalitat. L'acord especifica que el Govern aportarà un un màxim de 400.000 euros anuals per a cobrir, com a màxim, el 50% del dèficit d'operacions.

Segons les dades que facilita Govern, enguany han volat 10.664 passatgers amb un total de 291 operacions, de les quals el 93% van poder fer la ruta amb normalitat. De la resta, el 4% es va haver de desviar per fenòmens meteorològics i el 3% a causa de la gestió interna de la companyia. Unes dades que, especifica l'executiu, són molt superiors al 2023, quan el percentatge de vols amb normalitat era d'un 81%.