Govern reconeix la necessitat de millorar la comunicació sobre l'acord d'associació

El portaveu del Govern, Guillem Casal, ha admès aquest dijous en unes declaracions posteriors a la celebració del Consell General que el Govern haurà de modificar l'estratègia comunicativa sobre les qüestions de l'Acord d'associació arran dels resultats que s'han fet públics aquest matí per l’Observatori, que mostren un predomini majoritari del "no" a l'acord si ara se celebrés un referèndum. "És veritat que detectem una part de la ciutadania que no té accés o reconeix que no s’ha informat de la millor manera, i això evidencia que hem de canviar la nostra manera de comunicar" ha comentat, Casal. "També és cert que, des de la realització de l’enquesta fins ara, hem intensificat aquesta comunicació. L’hem fet molt més diàfana i transversal a través de diversos canals comunicatius, però sí que és evident que cal continuar amb aquesta estratègia comunicativa objectiva que vam iniciar fa uns mesos després de l’enquesta" ha afegit.

Tot i això, Casal ha subratllat que els resultats d'aquesta enquesta es van presentar quan la traducció del text de l'acord encara no es trobava disponible i no s'havia començat a fer una comunicació intensiva sobre el tema. "La comunicació que va començar amb la Fira d'Andorra la Vella tampoc s'havia iniciat en el moment que es va fer l'enquesta, ja que aquesta va començar el 26-27 d'octubre, si no recordo malament", ha assenyalat, el portaveu del Govern, qui també ha volgut destacar que els resultats de l'estudi realitzat per l'AR+I mostren que, tot i que un 24% està en contra de l'acord, la gran majoria de persones que es consideren ben informades, al voltant d'un 75%, són les que hi donen suport. "És evident que els que estan en contra són aquells que reconeixen que tenen menys informació. Per tant, si els hi distribuïm més informació, és possible que aquests canviïn de parer i votin a favor", ha indicat Casal.

De fet, amb relació a aquesta qüestió, el portaveu del Govern ha recordat que dels 28 consellers generals, 20 donen suport a l'acord i que, per tant, hi ha un ampli consens al Consell General. "El Govern no està sol. Aquestes formacions polítiques s'han de comunicar amb la mateixa intensitat i intentant arribar al seu públic, perquè cada formació política té capacitat de treure una part diferent de l'electorat", ha plantejat Casal.

Davant d'una pregunta formulada per la premsa sobre el fet que l'habitatge es manté com la principal preocupació ciutadana, seguit del poder adquisitiu, Casal ha puntualitzat que, des del 2023, la preocupació s'ha estabilitzat gràcies a accions governamentals com diverses lleis que s'han aplicat per fomentar l'habitatge assequible o la creació d'un parc públic d'habitatges amb uns 500 pisos. "El Govern és conscient d'aquesta problemàtica, és la seva principal preocupació. Fa un any i mig que hi treballem, dedicant-hi moltes hores, especialment la ministra Conxita Marsol, que és encarregada de la cartera d'Habitatge. Té una tasca titànica al voltant i està posant tots els recursos necessaris", ha insistit Casal.