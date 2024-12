Govern destina 37.500 euros a cinc projectes de cooperació internacional

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha adjudicat un import global de 37.500 euros per a cinc projectes i programes de cooperació internacional. Cada proposta rebrà 7.500 euros i se sumen als 7 projectes subvencionats al novembre. L'executiu retribueix un projecte de prevenció de salut mental en infants impulsat per Cooperand a Bolívia o la recuperació d'un edifici d'Ibo per convertir-lo en una ràdio, impulsat per la Fundació Ibo-Àfrica. També se subvenciona el projecte de l'entitat Cooperació al Desenvolupament per la construcció d'una font per garantir l'accés a aigua potable a la localitat de Sanguié a Burkina Faso i el projecte de l'organització Aigua de Coco per la protecció de la infància via sobirania alimentària i sensibilització al sud de Madagascar.

A més dels ajuts per impulsar projectes a través d’entitats andorranes, el Govern també ha donat llum verda a contribucions voluntàries en favor de les Nacions Unides i d’Unicef. Concretament, es contribueix amb 40.000 euros a favor del Comitè Nacional d’Andorra per l’Unicef per col·laborar en el projecte ‘Escalant solucions climàtiques per a infants: Eco-Pobles al Sud de Madagascar', amb l'objectiu de respondre a la crisi climàtica que pateix la regió. L'executiu també col·labora amb 60.000 euros amb la nova campanya global, ‘ProveItMatters’ impulsada per la representant especial del secretari general de les Nacions Unides per a Infants i Conflictes Armats.