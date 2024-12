Govern aprova els calendaris de vacances escolars dels següents dos cursos

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat el decret dels calendaris de vacances escolars per als cursos 2025-2026 i 2026-2027 per a les escoles del país. El curs escolar iniciarà el 9 de setembre i acabarà el 3 de juliol. Segons el comunicat emès per l'executiu els períodes lectius i de descans s'han determinat "en funció dels ritmes biològics dels alumnes". Un altre dels aspectes que s'han tingut en compte per l'elaboració del calendari de vacances ha estat la previsió d'afluència turística i de trànsit en dies concrets.