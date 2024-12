La Fiscalia demana penes de fins a dos anys i mig a set acusats de vendre cocaïna

Publicat per Àlex Ripoll Verificat per Creat: Actualitzat:

Sis acusats s'han assegut avui al banc dels acusats per un delicte d'introducció i venda de cocaïna, mentre que un setè, encausat pel mateix delicte, no ha comparegut. Cinc van acceptar dimarts un tracte amb la Fiscalia mitjançant el qual van acceptar la seva culpa, mentre que dos han defensat la seva innocència.

Els fets es remunten al 2020, quan els imputats estarien venent estupefaents des de diversos punts del país, dos a la capital i un a Sant Julià.

La Fiscalia ha demanat una pena acordada de dos anys i mig de presó a quatre dels acusats, de la qual hauran de complir entre dotze i sis mesos ferms en cada cas i una pena de catorze mesos condicionals per un cinquè encausat que també va reconèixer els fets davant de la fiscal.

Pel que fa als altres dos que no van signar un acord, s'enfronten a un delicte per consum de droga tòxica i la Fiscalia ha demanat cinc i sis mesos d'arrest nocturn. La defensa n'ha demanat l'absolució basant-se en el fet que l'intercanvi de drogues es va produir a la Seu i el que van comprar no era cocaïna, sinó que era Ibuprofèn premsat.