Espot diu que el partit de dretes recorda més el passat

El cap de Govern creu que el nou partit de dretes que s’està formant –el seu estat ja és força avançat, tal com va informar el Diari– no és una amenaça electoral per a Demòcrates per Andorra: “No penso que sigui un rival. Segurament, ocuparà un espai polític que no és el nostre. DA, de fet, no és un partit de dretes. No és una formació conservadora. És un partit de centre, reformista. Des d’aquest punt de vista, crec que no serà un rival.” Ahir, en declaracions posteriors al discurs de Nadal del Copríncep episcopal, Espot va ser força crític amb aquest moviment novell, que es presenta sota el nom Virtus Unita i compta amb cares conegudes de l’escena política (Josep Duró, excònsol d’Ordino; Albert Font, exministre de Salut al primer gabinet d’Espot; Albert Pintat, excap de Govern, i Clara Pintat, ambaixadora no resident a Suïssa; Bibiana Rossa, excònsol socialdemòcrata de Canillo, o Joan Antoni Alcántara, pare de la consellera demòcrata Meritxell López). “Veient els noms que es publiquen avui [ahir], el nou partit em fa pensar més en el passat que en el futur. Crec que, des de la perspectiva política, és més temps dels fills i les filles d’aquestes persones que no pas el seu”, va apuntar Espot. El president del grup parlamentari demòcrata, Jordi Jordana, va ser més prudent: “Si hi ha un nou partit, serà benvingut a l’escena política. Per valorar-ne l’aparició cal esperar, però. Hi ha d’haver més concreció i contundència”.