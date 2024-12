Escalé sosté que fer el referèndum ara seria "negligent"

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Cerni Escalé, líder de Concòrdia, considera que convocar el referèndum de l’acord d’associació amb l’actual clima d’opinió negativa seria “greument negligent”. Les paraules d’Escalé s’emmarquen en el resultat del sondeig publicat avui per Andorra Recerca i Innovació en què el ‘no’ superaria àmpliament el ‘sí’ (el 47% de la població votaria en contra de l’acord d’associació, mentre que només un 24% dels andorrans afirma que votaria a favor d’aquest). “És una situació greu que mereix l’atenció del Govern.

El fet que hi hagi un clima tan negatiu cap a l’acord d’associació implica que s’hagi de reconsiderar el full de ruta. Si continua havent-hi resultats negatius com aquests en els pròxims mesos, això pot afectar el futur referèndum. Per tant, convocar la consulta amb aquest clima negatiu entre l’opinió pública pot ser molt perjudicial”, ha dit el conseller general. Malgrat tot, Concòrdia evitar distanciar-se en excés d’Europa: “Tenim acords amb Europa que són altament beneficiosos. Des de Concòrdia som europostius; creiem en les institucions europees”.