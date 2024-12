Els excursionistes deixen més diners a les botigues que els turistes

Els excursionistes gasten més en compres que els turistes. El primer grup, que és el que només ve a passar el dia al país, va gastar durant l’estiu una mitjana de 42 euros més que el segon, que és el que pernocta. Durant el mes d’octubre i novembre, la diferència ha sigut de 35 euros per persona. Tal com va destacar el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, en la presentació de les enquestes realitzades per l’Observatori del comerç, s’ha de cuidar “l’excursionista que ens visita”, però és el turista el sector que es vol consolidar, ja que si “es queda almenys dos dies”, això implica “una despesa mínima de 200 euros en total”.

“L’hivern és quan més visitants tenim i a l’estiu venen més de passada” Jordi Torres, Ministre de Turisme i Comerç



El director del grup de recerca sociològica d’Andorra Recerca + Innovació, Joan Micó, també va destacar com tant el turista i l’excursionista valoren “molt positivament” a les enquestes realitzades la seguretat del país i l’espai urbà. Tots dos aspectes considerats amb més d’un nou sobre deu. En l’atenció rebuda i la llengua emprada a l’hora de ser atesos, la nota també resulta alta: al voltant del vuit i mig de mitjana.

El 79,8% dels enquestats durant la segona onada, en la qual van participar 900 persones, i el 85,5% en la tercera onada, quan es va entrevistar 400 persones, van declarar que realitzen compres durant la seva estada. De la mateixa manera, més del 78% dels excursionistes recomanarien el Principat per fer compres, destacant la varietat de l’oferta de productes i els preus que s’ofereixen. La perfumeria i la roba no esportiva són els productes més comprats durant la tercera onada de l’any pels visitants d’Espanya, mentre que per als francesos ha sigut el tabac.

Andorra la Vella i Escaldes-Engordany s’emporten el gros dels turistes durant les tres onades de l’estudi: més del 82% en tots casos. Micó també va voler fer èmfasi en el creixement en l’àmbit comercial que estan experiment la Massana i la consolidació de llocs com Sant Julià de Lòria i el Pas de la Casa. La freqüència de retorn s’estima en una mitjana anual d’unes quatre vegades, mostrant una gran fidelitat.

La directora de la Cambra de Comerç, Sol Rosell, va aprofitar l’avinentesa per explicar que és important crear un històric d’onades per començar a tenir un comparatiu i analitzar les dades. “Això ens permetrà poder crear campanyes turístiques més personalitzades i eficaces.” La quarta onada d’estudi es durà a terme durant la campanya de Nadal. Rosell també va explicar que s’està treballant per afegir noves preguntes a les enquestes sobre temes com ara aparcament o trànsit, per poder donar una millor solució a determinades problemàtiques. A l’acte també va assistir el president de la Cambra de Comerç, Josep Maria Mas.