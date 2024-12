El dèficit de la CASS s’enfila a 22,1 milions fins al setembre

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La branca general de la CASS registra un saldo negatiu de 22,1 milions en el tercer trimestre de l’any, segons els comptes aprovats dimarts pel consell d’administració, que mostren un augment del dèficit de 6,4 milions respecte al mes de juny. Els ingressos provinents de les cotitzacions dels assalariats i dels treballadors per compte propi i les derivades de pensions i baixes sumen 140,7 milions, i les despeses per prestacions als assegurats arriben a 162,8 milions.

La CASS també anuncia que ha habilitat una de les taules d’atenció al públic per realitzar tràmits ràpids, com ara poden ser extractes de punts o ingressos, modificació de dades personals o amb la finalitat de recollir documentació com notificacions o volants mèdics al moments. S’accedirà sense necessitat de cita prèvia, per la qual cosa el torn per ser atesos serà segons ordre d’arribada. La resta de taulells d’atenció al públic s’especialitzen en tràmits més complexos.