Criteris més restrictius per accedir als ajuts públics al lloguer

El Govern elimina la pròrroga automàtica de què gaudien els beneficiaris d’ajuts al pagament del lloguer i els que en vulguin seguir gaudint el 2025 hauran de sol·licitar de nou la prestació. A més, hauran de complir criteris més restrictius perquè l’executiu ha decidit recuperar els topalls anteriors al 2022 basant-se en l’impuls al parc públic d’habitatge que ha de veure els primers fruits en breu, amb una setantena de pisos. Per tant, el sol·licitant ha d’acreditar almenys cinc anys de residència (aquests anys han estat tres) i no superar el llindar de cohesió social d’1,2 (ara estava en 1,3). No obstant això, el ministre portaveu, Guillem Casal, va defensar que “no hi ha un gran volum d’usuaris que preveiem que es puguin veure perjudicats”. I ho va justificar esgrimint que els que inicialment no complien els cinc anys de residència sí que els han assolit durant aquest temps i que la pujada anunciada del salari mínim per al 2025 (que pot acabar sent de prop del 5%) acabarà situant l’anomenat LECS “gairebé en xifres equivalents”.

En el decurs d’aquest any s’han beneficiat de la prestació 2.200 usuaris i s’hi han destinat 5,6 milions d’euros. Els que vulguin mantenir la prestació o demanar-la per primer cop ho podran fer a partir del 20 de gener de manera presencial a Tràmits o per via telemàtica, i aquells que ho facin en el termini fins al 31 de març i que obtinguin una resolució favorable la percebran de manera retroactiva des de l’1 de gener. L’import màxim de l’ajut serà el 30% de la renda mensual i pot arribar fins al 35% en el cas de col·lectius prioritaris. El Govern informarà a través de mitjans com una carta o un SMS de les noves condicions de la prestació als beneficiaris actuals i llançarà una campanya informativa a partir del 7 de gener. La convocatòria es mantindrà oberta tot l’any. I el portaveu de l’executiu va recordar que els que en quedin fora i necessitin suport d’Afers Socials poden tenir accés a d’altres tipus de prestacions “molt més flexibles”.

Amb relació al parc públic de lloguer, Casal va informar de l’adjudicació de la primera fase dels treballs per aixecar els 34 pisos de l’avinguda del Pessebre promoguts conjuntament amb el comú d’Escaldes. La durà a terme l’empresa Pidasa per 1,6 milions amb un termini d’execució de cinc mesos i la previsió és que l’edifici s’enllesteixi el 2026. El Govern ha optat per fer una adjudicació en dues fases després que el comú hagi enllestit la seva part –que consisteix en l’excavació, els aparcaments i plantes baixes– per accelerar els treballs de construcció. Govern vol tenir de 400 a 500 pisos a disposició dels ciutadans en els pròxims tres anys.

+

PERMANÈNCIES PER NADAL

Les consultes de guàrdia dels metges de capçalera que funcionen els festius i caps de setmana estaran operatives enguany del 25 de desembre al 6 de gener.

ATENCIÓ A LA POLICIA

Construccions Modernes durà a terme la reforma de la planta baixa de l’edifici de la policia per habilitar un nou punt d’atenció a l’entrada del carrer Ciutat de Sabadell. L’import de l’actuació és de 327.601 euros.

BEQUES

Educació ha destinat 1,16 milions en beques per a escolars de l’ensenyaments obligatori i prop de 718.000 euros per a ajuts d’ensenyament superior.

AUDITORI NACIONAL

La primera fase dels treballs a l’equipament costarà 386.429,14 euros i la realitzarà EM-T.