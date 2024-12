Un cotxe s'incendia a la carretera de la Plana després de patir un accident

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un cotxe s'ha incendiat aquesta matinada a la carretera de la Plana, a Encamp, després de patir una topada contra la barana que marca el límit de la via. En el cotxe, de matrícula estrangera, hi viatjaven cinc persones, també estrangeres, que han pogut sortir del vehicle abans que aquest acabés calcinat per les flames. La policia ha rebut l'avís al voltant de les 5 de la matinada i s'ha traslladat al lloc dels fets, juntament amb els bombers, que han apagat el foc, que ha provocat danys a un altre vehicle, i 2 vehicles més s'han vist afectats a causa de pedres i restes de ciment que han caigut al carrer de sota, provinents de la topada amb la barana. L'accident no ha provocat ferits, segons ha informat el cos de seguretat.