El turista de novembre gasta 30 euros més de mitjana en compres que el d’estiu

Els turistes d’octubre i novembre gasten més que els d’estiu. Els primers se situen en els 134,64 euros mentre que els que visiten el Principat entre juny i setembre ho fan en els 106,20. Dades que fan referència de manera exclusiva a les compres i que són per persona. Tal com ha destacat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, en la presentació de les enquestes realitzades per l’Observatori del Comerç, “l’estacionalitat és molt important, ja que a l’hivern és quan més visitants tenim i a l’estiu venen més de passada”. En aquest sentit, la perfumeria i la roba no esportiva són els productes més comprats durant la tercera onada de l’any pels visitants d’Espanya, mentre que pels francesos ha sigut el tabac.

El director del grup de recerca sociològica d’Andorra Recerca + Innovació, Joan Micó, ha destacat també com el turista i l’excursionista -el primer és el que pernocta, mentre que el segon ve només a passar el dia- valoren “molt positivament” a les enquestes realitzades la seguretat i l’espai urbà. Tots dos aspectes considerats amb més d’un nou sobre deu. En l’atenció rebuda i la llengua emprada a l’hora de ser atesos, Andorra també aconsegueix una nota molt positiva: al voltant del vuit i mig de mitjana.