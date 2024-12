Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El servei de permanències mèdiques romandrà obert durant les festes de Nadal, donant cobertura del 25 de desembre al 6 de gener, amb l'objectiu de garantir una atenció primària adequada i assegurar la qualitat i disponibilitat de l'atenció mèdica durant les festes nadalenques, tal com ha informat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres.

El servei de permanències mèdiques és un servei públic de guàrdia dels metges de capçalera, situat a l’Edifici de consultes externes del SAAS a l’antiga Clínica de Meritxell, per prestar atenció mèdica continuada, disponible els caps de setmana i els festius nacionals. L’horari d’atenció és des de les 9 a les 13 hores del matí, i de les 15 a les 20 hores de la tarda. Per accedir-hi cal demanar cita prèvia o ser derivat per altres serveis assistencials.