Una quarantena de reclusos pateixen algun tipus de patologia mental

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El centre penitenciari de la Comella compta amb 44 interns que tenen algun tipus de patologia mental. En el mòdul de dones, 7 de les 8 internes pateixen algun tipus de transtorn. En el de preventius, on hi ha 31 persones, 20 tenen algun tipus de patologia, mentre que al mòdul de Penats, 15 interns dels 22 que es troben en aquella zona pateixen algun tipus de trastorn. Les dades es desprenen d'una resposta escrita per part d'Ester Molné a preguntes de la consellera de Concòrdia, Nuria Segués, on la ministra d'Interior explica que molts dels interns tenen més d'un trastorn a la vegada. Els més comuns són els del son, ansietat i depressius. Cal esmentar que, com explica la resposta, existeix un mòdul de salut mental on només romanen dos interns, un d'ells és l'autor del crim de l'empresari Michel Douet, ocorregut el 2020 a Encamp.

Els protocols de suport s'apliquen segons la patologia de l'intern, seguint les indicacions dels especialistes i sota guies d'actuació d'entitats validades com l'Institut Català de la Salut, apunta Molné, remarcant que existeix un equip multidisciplinari compost per diversos especialistes, entre ells un metge assistencial, un psicòleg o un psiquiatre, que avaluen als interns i proporcionen tractament als que ho necessiten. El metge assistencial i el psicòleg es troben al centre 4 hores al dia de dilluns a divendres, mentre que el psiquiatre va al centre els dimarts i dijous, i realitza quatre hores cadascun dels dies. Les dues infermeres sempre estan presents o localitzables durant la setmana, apunta Molné.

L'equip de recursos humans està format per 81 persones, 63 de les quals membres del cos penitenciari. Respecte als anteriors cinc anys, el 2024 és l'any que més treballadors té el centre penitenciari, i per primera vegada compta amb una psicòloga, amb una jornada laboral de 15 hores setmanals. Els professionals compten, segons explicita la resposta escrita, amb un total de 6.102 hores de formació efectuades.

La ràtio de membres del cos penitenciari en relació amb els interns és d'1,27, però Molné apunta que s'ha de tenir en compte que hi ha altres professionals al centre que també tenen cura dels interns. Al llarg de l'any, s'ha contractat a 4 nous agents, un administratiu i una infermera.