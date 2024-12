El PS demana per les cancel·lacions de vols a l’aeroport

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller general socialdemòcrata Pere Baró va entrar una bateria de preguntes escrites dirigides al Govern sobre les cancel·lacions de vols provocades durant les darreres setmanes a l’aeroport d’Andorra-la Seu.

Baró demana la xifra d’anul·lacions fetes durant l’any 2024 per origen i destí, hora del vol, dia i motiu de la cancel·lació. Així mateix, el conseller general del PS pregunta quantes reunions ha mantingut el Govern la darrera setmana amb Air Nostrum i quina justificació han donat des de l’aerolínia, així com les implicacions econòmiques per al país.