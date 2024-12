Protocol per conscienciar sobre l’ús del telèfon mòbil

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Telecom, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i els equips de base del BC MoraBanc uneixen forces per poder crear un protocol específic per conscienciar les generacions més joves sobre els inconvenients de l’ús abusiu de les pantalles. “La nostra missió és oferir un internet que vagi el més ràpid possible, però també conscienciar sobre l’excés i el mal ús dels dispositius electrònics, tant en els joves com en les famílies”, va declarar el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal. En aquest sentit, les tres entitats s’han unit per poder començar a implementar mètodes d’actuació i conscienciació a través de dues accions: una primera relacionada amb la campanya ja presentada Un mòbil, un pacte, la qual ja compta amb més de 1.800 pactes signats, en què les samarretes dels clubs de base del MoraBanc portaran l’eslògan al darrere, i una altra en què es crearà un protocol específic d’actuació per minimitzar l’ús d’aquests dispositius durant els desplaçaments amb el club. “Els nens i nenes fan com a mínim dues hores de desplaçament. Quan els dones un mòbil es porten tots molt bé, però si posem una mica d’atenció veurem que deixen de jugar, de fer-se bromes, de relacionar-se i de pensar, totes aquestes coses que ens han fet éssers humans”, va explicar la responsable clínica de l’àrea de salut mental infantojuvenil del SAAS, Maria Giró.