Protecció Civil implementarà un sistema d'alerta massiva d'emergència l'any vinent

Protecció Civil comptarà l'any vinent amb un sistema homologat amb les directives europees per enviar alertes a la població de manera massiva i en poc espai de temps, en cas d'emergència no ordinària, "que permetrà millorar el sistema actual", apunta la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, en una resposta parlamentària. Molné detalla en una pregunta de la consellera de Concòrdia Maria Àngels Aché, que el departament ha centrat esforços, en aquests darrers anys, en analitzar les necessitats de la població, i identificar diferents canals de comunicació i reforçar els procediments preventius en aquests casos, i posa en relleu que es treballa per implementar el sistema l'any vinent, i cap a finals del 2026, tenir una guia tècnica que faciliti l'elaboració del Pla territorial nacional de protecció civil.

En la mateixa resposta escrita, Govern esmenta que protecció civil encara no disposa dels plans d'emergència que estableix la llei, però remarca que encara no s'han exhaurit el termini per aprovar-los, que caduca el 2027, i que disposa de diversos documents tècnics com els plans de confinament i evacuació, el protocol de nevades o el pla d'actuació per fenòmens meteorològics violents.

Respecte al desenvolupament dels mapes de riscos, s'exposa que es disposa d'una cartografia oficial relacionada amb la perillositat d'allaus i altres fenòmens geològics i mapes que detallen calats i velocitats per identificar les zones susceptibles de desbordament.