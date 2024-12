El pressupost del Fòrum de la Joventut cau i es retarden projectes

El Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra (FNJ) afronta un nou exercici ple de desafiaments arran de les limitacions imposades pel pressupost per al 2025. Tot i l’augment progressiu de la seva activitat i la seva contribució a nombroses iniciatives de participació ciutadana, la reducció de la transferència estatal a un mínim legal “posa en perill la sostenibilitat de l’entitat i la seva capacitat d’actuar com a nexe entre els joves andorrans i les institucions públiques”, indiquen els rectors del Fòrum Nacional de la Joventut en la memòria que acompanya el pressupost per a l’any vinent.

El pressupost inicialment previst pel FNJ era de 152.754,83 euros, però va ser rebutjat pel ministeri de Cultura, Joventut i Esports, que va requerir una revisió a la baixa i el va deixar en poc més de 100.000 euros. La presidenta del fòrum, Lisa Cruz, va explicar que això dificulta la tasca del FNJ, ja que tenien pensat contractar un nou tècnic, que finalment no podrà arribar i augmentarà la càrrega de feina dels actuals.

Les conseqüències d’aquest ajustament pressupostari implicaran que alguns projectes es retardin. Per al 2025, partides rellevants com ara el pla nacional de joventut d’Andorra (PNJA), el pla nacional d’infància i adolescència (PNIA) i el programa Activa s’hauran de renegociar amb els diferents ministeris implicats per aconseguir el finançament, va explicar Cruz. Tot i la retallada, va assegurar que “la comunicació amb el Govern és bona i tots els projectes continuaran endavant”. Cruz també va lamentar que “si sempre estem amb el pressupost de mínims no podrem créixer”, ja que la major part del pressupost es destina a pagar els salaris dels treballadors i des del fòrum demanen “més creixement per assegurar que les iniciatives funcionin”, va remarcar la presidenta.

Per evitar ensurts amb vista a l’any vinent, el fòrum treballa per professionalitzar la seva tasca i poder participar en l’elaboració dels pressupostos, ja que la partida “surt de Cultura, i necessitem sabem quines limitacions té per a nosaltres poder fer una proposta amb cara i ulls per tal d’evitar situacions com l’actual”, va acabar Cruz.