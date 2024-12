Medi Ambient estudia fer una planta per recuperar el gas metà de la brossa orgànica

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Medi Ambient ha adjudicat l'estudi per a la possible implementació d'una planta de biometanització per a la gestió de matèria orgànica a l'empresa Recuperación de Energía per un import total de 60.121,99 euros. Així ho ha anunciat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, apuntant que l'objectiu és recuperar el gas metà de la brossa orgànica. El projecte vol continuar millorant la gestió dels residus i fomentar l'economia circular, ja que es podria utilitzar l'energia produïda a aquesta central per alimentar les centrals de cogeneració de FEDA, segons ha apuntat el ministre.

Casal ha esmentat que, actualment, la recollida d'aquesta fracció és d'un 10% del potencial de generació estimat, unes 1.200 tones, i s'exporta per fer compostatge. L'estudi vol conèixer la viabilitat de la implantació d'una planta de biometanitació per a la gestió de la matèria orgànica i altres biorresidus, que se situaria prop del forn incinerador, i on es podrien arribar a tractar fins a 10.000 tones de residus, segons ha explicat el ministre portaveu.