La Línia Verda de prevenció del suïcidi ha atès 32 trucades

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Línia Verda ha atès 32 trucades des que es va posar en marxa el setembre passat. Dels casos atesos, dos han implicat situacions de màxima complexitat que han resultat en “rescats de suïcidi imminent”, segons va dir ahir la ministra de Salut, Helena Mas, que va mostrar-se satisfeta amb el servei que ofereix la Fundació Esperança i Vida, l’encarregada de gestionar les trucades a través de voluntaris. Pel que fa als xats de suport activats l’octubre passat, orientat als joves, Salut ha registrat una vintena de converses per “malestar psicoemocional”. Tant la Línia Verda com els xats estan pensats com una eina de “contenció” que sovint implica “la derivació cap a altres recursos”. Precisament, l’atenció a la salut mental és un dels eixos del ministeri que es volen consolidar. Mas també va destacar els esforços que es fan per millorar l’assistència oncològica. Es treballa, per exemple, en una reforma que possibilitarà la intervenció dels pacients de càncer de mama al Principat i es reforçaran les accions de prevenció amb més cribratges. “L’oncologia serà una línia prioritària durant el 2025.” Es continua descartant, però, el centre de radioteràpia perquè “no podríem igualar el servei que es dona en aquells hospitals als quals ara es traslladen els nostres pacients”.