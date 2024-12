La línia Escaldes-Sant Julià guanya un 22% d'usuaris

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els usuaris de les línies L1 i Bus Exprés, que van des d'Escaldes fins a Sant Julià, s'han incrementat en el darrer any un 22%. Aquest increment "important", tal com ha posat en relleu el director general d'Autocars Nadal, Bartumeu Gabriel, s'ha respost amb "reforços", ja que ha manifestat que van "treballant aquest tema en base a les necessitats de la línia i la freqüència". I és que posa en relleu que hi ha molta variabilitat en l'ocupació dels vehicles en funció de si hi ha escoles o no i també de certs intangibles. "A vegades ens trobem que hi ha dies que estan plens i diem 'com és'?", ha assenyalat, afegint que el temps hi té molt a veure i han d'anar "afinant" aquests reforços en funció de les necessitats.

Gabriel ha fet aquestes manifestacions en la presentació de l'enquesta de satisfacció que s'ha fet entre els usuaris i de la qual es desprèn que un dels punts que cal millorar és, precisament, el retard dels autobusos. En aquest sentit, ha assenyalat que sovint el fet que el servei arribi tard no depèn de l'empresa sinó de les cues o de conductors que aparquen a les parades i impedeixen que el bus hi pugui parar, la qual cosa retarda el seu pas. Per aquest motiu, ha volgut "llançar un missatge de més civisme".

I precisament la qüestió del civisme ha estat apel·lada per molts dels participants en l'enquesta en la qual han pres part 260 persones. Precisament el guanyador del qüestionari, Ramon Figuera, ha apuntat que caldria sensibilitzar "més la gent de deixar els seients lliures per a les persones que tenen necessitat de seure", tal com ha assenyalat Gabriel, que ha afegit que Autocars Nadal ha agafat el guant d'aquesta idea i de cara a l'any que ve es farà una campanya per incidir més en aquestes actituds cíviques, perquè hi hagi "sensibilitat per les persones" que necessiten viatjar assegudes, un gest especialment necessari quan els busos van plens sobretot d'escolars.

Gabriel ha assenyalat que "el que més valoren (els usuaris) és l'atenció al client" i que en canvi del que es queixen més sovint és de les freqüències o que es va tard. Els col·lapses circulatoris o, com s'ha apuntat, actituds incíviques provoquen moltes vegades aquest retard, ha valorat el director general d'Autocars Nadal, que també ha respost, a preguntes dels periodistes, que mentre no es plasmi el projecte del tramvia que treballa el Govern el que caldria és "buscar solucions a nivell de la mobilitat que tenim ara. Tenim uns busos que estan donant un servei i penso que hauríem de pensar en un carril bus", ha reivindicat. "Han de ser atrevits a dir: 'Fem un carril bus' i almenys mentre es faci aquest estudi (sobre el tramvia) i es busqui finançament" es tiri endavant aquest carril segregat. I ha valorat que el tramvia, si arriba, serà benvingut, però també ha recordat que es pot allargar molt de temps abans no sigui una realitat i més tenint en compte que hi ha hagut projectes que "han quedat en un calaix".

Quant a la qüestió de la manca de personal, que en alguns moments ha estat un problema per a les companyies de transport, Gabriel ha manifestat que si bé la gran majoria dels treballadors són comunitaris (d'una plantilla de 70 deu són de fora de la UE) en tenen que ja fa temps que treballen amb ells i ara han incorporat quatre temporers per "acabar de completar la plantilla i poder donar servei". Ha valorat que és personal que els està funcionant molt bé, que estan donant "molt bon servei i que s'han adaptat molt bé a l'empresa i al país". Així ha manifestat que se'ls fa una formació perquè coneguin el país i també nocions bàsiques de català.

Entrant al detall de l'enquesta, cal destacar que el 90% dels enquestats afirmen fer servir l’abonament gratuït per circular per tot el país. Els hi permet estalviar temps i diners en no haver de trobar un aparcament proper als seus llocs de feina. El 77% dels usuaris enquestats esmenten estar satisfets amb el servei ofert. Els comentaris de millora estan principalment relacionats amb la puntualitat i els horaris de la línia L1.

Cal destacar que per incentivar la participació, Autocars Nadal ha fet un concurs entre els usuaris que responguessin l'enquesta i donessin la millor proposta de millora, i de premi, podien guanyar un rellotge intel·ligent. El premi l’ha guanyat Ramon Figuera.