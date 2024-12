Judith Pallarés deixa Acció per assumir la secretaria general de l'Institut de les Dones

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La presidenta d’Acció, Judith Pallarés, ha anunciat que deixa la presidència del partit després d’haver estat designada com a secretària general de l’Institut Andorrà de les Dones. Seguint el que estableixen els estatuts del partit, el fins ara vicepresident, Higini Martínez-Illescas, assumirà de manera transitòria la presidència d’Acció. L’executiva del partit es reunirà passades les festes de Nadal per establir el calendari i els terminis per a la convocatòria de l’assemblea general extraordinària.

Judith Pallarés serà la nova secretària general de l'Institut Andorrà de les Dones, a partir de l'1 de gener de 2025, quan agafarà el càrrec per substituir Montserrat Ronchera.