Hèctor "el Morritos" denúncia una campanya de difamacions sobre la seva suposada mort

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Hèctor Quintana, conegut com "el Morritos", ha denunciat ser víctima d'una campanya de desinformació que ha generat rumors sobre la seva suposada mort en un accident de tràfic. L'influencer ha expressat la seva preocupació i esgotament emocional davant la difusió massiva de vídeos i missatges falsos.

En un comunicat a les seves xarxes socials, Quintana ha explicat que l'impacte de la campanya no només l'ha afectat a ell, sinó també al seu cercle més pròxim i a la comunitat en general. "Les persones que m'envolten m'estan trucant, compartint i pensant que la meva mort és veritat" va escriure. "Estic molt indignat, és un malson" ha remarcat l'influèncer, tot explicant que "fins i tot m'han portat flors al meu lloc de treball".

L'influencer ha explicat que ha denunciat els fets a la policia, amb l'esperança d'identificar els responsables dels missatges falsos i ha aprofitat per fer una reflexió sobre les conseqüències que aquestes campanyes de desinformació tenen a la vida de les persones. "Estic viu, no estic mort, i amb aquestes coses no s'hi juga" ha emfatitzat Quintana.