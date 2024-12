Govern destina més d'1,8 milions d'euros a les beques d'ensenyament

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern destina 1.881.140 d'euros a les beques d'ensenyament, tal i com s'ha fet públic durant la roda de premsa del Consell de ministres. En concret, 1.163.275 euros aniran a parar a subvencions per als escolars de maternal, primera i segona ensenyança, batxillerat i formació professional a Andorra, així com aquells que cursen estudis obligatoris a l'estranger. Els imports més grans s'han destinat a les beques de menjador escolar (882.847 euros) i als ajuts per pagar el material escolar (236.342 euros).Els ajuts, segons l'executiu, permeten donar cobertura a 1.312 estudiants.

D'altra banda, s'ha aprovat atorgar un total de 717.865 euros als ajuts a l'ensenyament superior, pel curs 2024-2025. El Govern informa que s'efectuarà un primer pagament, corresponent al 40%, durant el primer trimestre i la resta es farà en dos pagaments fraccionats durant el segon i tercer trimestre. Aquestes subvencions donen cobertura a 166 alumnes.