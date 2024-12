El Consell General engega un projecte per conservar la memòria del procés constituent

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell General, juntament amb Andorra Recerca + Innovació (AR+I), engega un projecte per conservar la memòria de tots aquells que van participar en la redacció de la Carta Magna i divulgar les seves experiències durant el procés. El projecte, encapçalat per l'investigador Yvan Lara, contempla una part audiovisual i una altra part editorial amb la publicació de dos llibres, el primer sobre l’anàlisi del procés constituent i el segon amb les biografies de tots els actors que van intervenir en el procés constituent que es publicaran a finals del 2025 i mitjans del 2026.

La part audiovisual s'ha presentat aquest dimecres a la tarda a Casa de la Vall, coincidint amb el 32è aniversari del final del treball de la comissió especial encarregada del procés constituent. En aquesta part, el grup de recerca d'anàlisi política l'AR+I ha entrevistat en profunditat 29 dels 32 actors protagonistes del Consell General que va votar la Constitució: els dos síndics, els dos secretaris i 25 dels 28 consellers. Des d'avui es poden veure al canal de YouTube del Consell General una part de les 30 entrevistes.

El síndic general, Carles Ensenyat, ha ressaltat que “fins ara no hi havia hagut mai cap versió oficial del procés constituent per part del Consell General” i ha afegit que “per sort ara la podem fer, i encara podem parlar amb els protagonistes d’aquell moment".