Beatriz Pintos nomenada nova vicepresidenta de l'AREB

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Beatriz Pintos Arribas ha estat nomenada nova vicepresidenta de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB), designada per l'Autoritat Financera Andorrana (AFA), en relleu d'Armand Pujal, tal com es fa públic aquest matí en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Pintos ha exercit com auditora i directora financera en diverses empreses i també com a assessora de finances i pressupost del comú d'Escaldes. Des d'inicis del 2023 és membre de l'AFA.