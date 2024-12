Andorran Banking dona 6.000 euros a Càritas pel programa d'Atenció primària-Acollida

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorran Banking continua donant suport a Càritas Andorrana, i dona 6.000 euros que aniran destinats al programa d'Atenció primària-Acollida. Una col·laboració que va començar fa set anys per donar suport als programes realitzats per l'entitat. En l'acte d'entrega, la presidenta de Càritas Andorrana, Anna Maria Villas, ha agraït la contribució d'Andorran Banking que "és molt important per al nostre programa d'atenció primària", ja que "ens permet ampliar la nostra acció i arribar a més persones". La director general d'Andorran Banking, Esther Puigcercós, ha subratllat el seu compromís per "contribuir al benestar de la nostra comunitat".