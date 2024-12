Andorra té representació diplomàtica davant dels 27 estats de la Unió Europea

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Carles Jordana ha estat nomenat ambaixador no resident a Romania i, amb aquesta decisió, Govern completa l'objectiu de tenir representació diplomàtica davant dels 27 estats membres de la Unió Europea, tal com ha anunciat el ministre portaveu, Guillem Casal, aquesta tarda en la roda de premsa posterior al consell de ministres.

Carles Jordana exerceix, actualment, com a ambaixador no resident davant del Regne Unit i d'Irlanda. Com és habitual, i un cop aprovat el nomenament per part del Govern, el Ministeri d’Afers Exteriors procedirà a sol·licitar el plàcet per a l’ambaixador necessari per acreditar-se oficialment.