Trenta anys del +376

Andorra compleix avui trenta anys amb un número d’identificació internacional en el món de les telecomunicacions, el +376. Una fita significativa a la història del país, perquè l’assignació del prefix per part de la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT) va suposar el reconeixement com a “nació connectada i independent, un pas endavant en la consolidació com a estat sobirà en l’àmbit de les comunicacions”, segons va apuntar Andorra Telecom, que va remarcar que aquest esdeveniment va servir per proporcionar una major garantia per al Principat “i es va facilitar la integració en la comunitat global”.