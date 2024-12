El PS pregunta per les cancel·lacions de vols a l'aeroport Andorra-La Seu

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller general del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, ha entrat una bateria de preguntes escrites sobre les últimes cancel·lacions dels vols a l'aeroport Andorra-La Seu. En concret, demana la xifra d'anul·lacions que s'han produït aquest any, per origen i destí, hora del vol, dia i motiu de la cancel·lació. Baró també demana per les conseqüències econòmiques i per les mesures del Govern si es repeteix aquesta situació.