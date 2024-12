Protocol per conscienciar sobre l'ús dels dispositius electrònics en els joves

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Tres entitats de diferents àmbits (telecomunicacions, esport i salut) uneixen forces per poder crear un protocol específic per conscienciar a les generacions més joves sobre els inconvenients de l'ús abusiu de les pantalles. "La nostra missió és oferir un internet que vagi el més ràpid possible, però també conscienciar sobre l'excés i el mal ús dels dispositius electrònics, tant en els joves com en les famílies", ha declarat el director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal. En aquest sentit, des dels clubs base del BC MoraBanc Andorra, el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) i l'empresa de telecomunicacions s'han unit per poder començar a implementar mètodes d'actuació i conscienciació a través de dues accions: una primera relacionada amb la campanya ja presentada 'Un mòbil, un pacte', la qual ja compta amb més de 1.800 pactes signats, on les samarretes dels clubs bases portaran l'eslògan al darrere; i una segona en què es crearà un protocol específic d'actuació per minimitzar l'ús d'aquests dispositius durant els desplaçaments amb el club.

"Els nens i nenes fan mínim dues hores de desplaçament. Quan els hi poses un mòbil es porten tots molt bé, però si posem una mica d'atenció, veurem que deixen de jugar, de fer-se bromes, de relacionar-se, de pensar, de molestar al company... totes aquestes coses que ens han fet éssers humans", ha explicat la responsable clínica de l'àrea de salut mental infantojuvenil del SAAS, Maria Giró.

Vetllar per la salut física i psíquica dels joves és un pilar essencial, tant per a les famílies com per a la resta d'entitats que intervenen en el seu dia a dia. Per aquest motiu, la base de l'entitat tricolor del bàsquet al país ha volgut posar el seu gra de sorra a la causa. "Hem vist que tenim una oportunitat molt important de fer un pas endavant, de ser un exemple i de fer accions que puguin sensibilitzar, conscienciar i que arribem tant als nostres joves esportistes com, sobretot, a les famílies", ha mencionat el director bàsquet formatiu al Bàsquet Club MoraBanc Andorra, David Eudal. En aquest sentit, més de 400 infants podran donar les primeres passes cap a un entorn "sa, on puguin sentir-se protegits" per arribar a crear relacions interpersonals que, actualment, es frenen a causa de les pantalles.

Un dels aspectes en què encara s'ha de fer molt treball és en la conscienciació de l'ús negatiu de la tecnologia, segons ha recalcat Giró. "Ens centrem molt en els beneficis d'internet i, de vegades, ens passa per alt la part més perjudicial de les pantalles", ha afirmat. Així doncs, i segons les dades recollides per Unicef l'any 2023, un 90% dels adolescents tenen accés a un mòbil amb internet des dels 10 anys, el que significa un accés precoç, ja que "el cervell humà no acaba de desenvolupar-se fins als 25 anys i, als 10, no estan preparats". D'altra banda, s'estima que l'ús entre setmana solen ser d'unes cinc hores, mentre que els caps de setmana pot ascendir fins a les nou. El 56% dels adolescents dorm amb el telèfon a l'habitació i més del 18% l'utilitza passada la mitjanit i un 36% ja ha tingut 'sèxting' passiu. Aquestes dades reflecteixen problemes en el desenvolupament en el llenguatge, l'augment en el sedentarisme, una davallada en la concentració, l'exposició a continguts que no estan preparats per veure com pornografia, d'imatge o d'assetjament o l'augment d'ansietat, estrès i depressió, entre altres.

El protocol ja s'ha iniciat a treballar durant el passat estiu, on les entitats es van reunir per debatre sobre el tema i conèixer diferents aspectes, així com començar una formació amb els entrenadors dels equips de la base. "Tenim dues opcions: la radical, que seria prohibir-ho sense cap mena d'explicació; o anar plegats, prendre el temps d'assessorar-nos amb professionals i fer reunions de sensibilització amb els entrenadors", ha recalcat Eudal, incidint en el fet que estan començant a treballar en la segona. Cal remarcar que la iniciativa està centrada en els desplaçaments dels equips cap a partits fora del país, els quals es duen periòdicament cada dues setmanes. Així doncs, se sap que en certes edats es prohibirà l'ús en certs espais i, en altres, es limitarà. "Ho hem d'acabar d'estudiar. Sabem que hi haurà famílies que s'oposaran perquè volen tenir una actualització constant del seu fill, però hem de tornar a viure sense la immediatesa", ha mencionat, recordant que, antigament, els adults responsables enviaven un missatge en sortir de la frontera i en arribar al destí.

Finalment, Giró ha afirmat que és un bon punt de partida perquè altres entitats es puguin unir a la iniciativa, així com per anar lligant les petites accions fetes per moltes empreses com el mateix 'Internet protegit' d'Andorra Telecom, que ja té 778 internets protegits, o la pròxima acció del SAAS per reduir la utilització dels dispositius en les sales d'espera. "És una mesura pionera i esperem que inciti a la gent", ha conclòs.