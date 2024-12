Pilar Montecino guanya la 2a edició del concurs fotogràfic 'Una mirada sostenible'

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Pilar Montecino, amb la seva obra 'El plàstic és fantàstic' ha estat la gran triomfadora de la segona edició del concurs fotogràfic, organitzat per FEDA, 'Una mirada sostenible', amb el premi a millor fotografia. El jurat ha valorat l'originalitat d'una proposta que portava "una denúncia ímplicita", on plasma la doble cara dels usos del plàstic: la seva vessant duradora, i d'altra banda contaminant. La seva obra serà la portada del calendari de FEDA 2025 i la cap de cartell de l'exposició, que s'ha inaugurat aquest dimarts

Els altres guanyadors d'una entrega de premis celebrada a l'edifici de serveis de Feda han estat: Roger Vivé, amb la menció especial d'Andorra i Energia'; Jesús Carretero, amb la menció 'Canvi Climàtic'; i la menció especial Gent de Feda per a Òscar Bafaluy. A banda d'aquests guanyadors, 20 fotografies més han estat seleccionades per aparèixer a l'exposició, així com al calendari.