MoraBanc presenta una web amb un disseny més intuïtiu

MoraBanc presenta una nova web “amb un disseny, contingut i navegació renovats” que té com a objectiu fer “més àgil, eficaç i intuïtiva la cerca d’informació”, segons van explicar en un comunicat.

La web inclourà un disseny més intuïtiu per trobar ràpidament la informació que es busqui; una navegació més eficaç per accedir “en un clic” al producte o servei que es desitgi; nou contingut més comprensible perquè el client “tingui totes les dades per prendre una decisió”, i una nova calculadora d’hipoteques més avançada per obtenir simulacions precises de les quotes.

El nou portal forma part del procés de millora contínua dels productes i serveis per ser “el millor banc per a tu i per a tots els nostres clients”, apunta l’entitat.