Inspecció de Treball fa un 65% més de controls d’ofici

El servei d’Inspecció de Treball ha incrementat un 65% les inspeccions laborals d’ofici durant aquest any, amb 46 actuacions davant de les 28 del 2023. Aquest augment és resultat de la incorporació de quatre nous inspectors: dos per cobrir vacants i dos més per places de nova creació. Actualment, el servei compta amb set inspectors, un suport administratiu i el cap del servei, amb la previsió de sumar dos especialistes més en seguretat i salut laboral.

Les denúncies de treballadors afectats per incompliments laborals són clau per detectar irregularitats. Per això, el Govern ha elaborat un tríptic informatiu per conscienciar sobre els drets laborals vigents, especialment adreçat a persones que tramiten documentació en matèria d’immigració, per tal que coneguin els drets laborals vigents a Andorra, en clara referència al règim de treballador desplaçat.