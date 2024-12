Educació compra 350 portàtils per substituir les tauletes a l’Escola andorrana

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri d’Educació ha adjudicat la compra de 350 portàtils Chromebook per a l’Escola andorrana que substituiran les tauletes a partir del curs vinent. El Govern informa en un comunicat que la compra s’ha fet a l’empresa Semic, SA, per un import de 100.879,97 euros amb l’adquisió de 130 ordinadors de 12 polzades destinats als alumnes, i 120 dispositius de 14 polzades que seran per als docents. Els portàtils formen part del canvi de modalitat de dispositiu d’aula que s’implementarà a l’inici del curs vinent a segona ensenyança del sistema andorrà.