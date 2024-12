Detingut per conduir sense carnet i sota els efectes de les drogues

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home va ser detingut la matinada de diumenge a dilluns per conduir sota els efectes de les drogues i sense carnet de conduir. La policia, que ja tenia fitxat el conductor, de 30 anys, se’l va creuar a l’altura de la recta d’Incles i el va controlar al moment. Quan li van fer les proves va donar positiu en tòxics. A més, es van arrestar tres persones més durant el cap de setmana per conduir sota els efectes de l’alcohol. Els detinguts van ser tres homes de 31, 36 i 54 anys, que van donar positiu en alcoholèmia amb taxes d’1,86, 1,52 i 1,23, respectivament. Diumenge a la tarda, a Ordino, la policia també va haver de controlar una dona per conduir amb el permís suspès per ordenança penal.