Creand s’expandeix a Andalusia i obrirà una oficina a Màlaga

Xavier Cornella, conseller delegat de Creand Crèdit Andorrà, ha anunciat l’obertura d’una oficina a Màlaga, destacant aquesta expansió com un pas estratègic per oferir serveis de banca privada a Andalusia, un mercat amb gran projecció. Cornella va subratllar ahir, en una trobada amb mitjans de comunicació, avenços com ara l’emissió d’un bo sostenible de deu milions per finançar projectes mediambientals i socials, així com l’accés al mercat de crèdits de carboni gràcies a plaques fotovoltaiques. En digitalització, el banc ha llançat la nova app Creand Banca Online i ha implementat intel·ligència artificial per millorar l’atenció al client.